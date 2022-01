Cum se ține trofeul ăsta? Reacție amuzantă a Simonei Halep după finala câștigată VIDEO

Simona Halep, locul 20 WTA şi cap de serie numărul 2, a câştigat, duminică, turneul de categorie WTA 250 Melbourne Summer Set 1, după ce a învins-o, în finală, cu scorul de 6-2, 6-3, pe rusoaica Veronika Kudermetova, locul 31 WTA şi cap de serie numărul 3.

La finalul partidei, Simona Halep a fost recompensată cu primul ei trofeu după o pauză de un an și jumătate. De la Roma 2020 ea nu mai câștigase un turneu.

Simona n-a știut în primă fază cum trebuie ținut ineditul trofeu, dar s-a prins repede

So happy and proud to see Simo winning another trophy! Well deserved win, haide!! 🏆💪 pic.twitter.com/631rP75EQi