Simona Halep s-a calificat in finala de la Roma, dupa un meci incredibil cu Garbine Muguruza

In ultimul act, romanca o va intalni pe invingatoare dintre Vondrousova si Pliskova.In cazul in care va castiga turneul de la Roma si pe cel de la Roland Garros , Simona Halep va fi pe primul loc in lume.Meciul s-a jucat cu spectatori, dar cu un numar limitat.Desfasurarea meciului:Serveste MuguruzaBreak Simona, 1-0A inceput sa ploua la Roma.Simona isi face serviciul, 2-0Muguruza isi face serviiciul, 2-1S-a oprit ploaia. A iesit Soarele la Roma.Simona isi face serviciul, 3-1.Halep face break din nou, 4-1.Simona isi face serviciul, 5-1.Iberica face al doilea game, 5-2.Muguruza face break, 5-3.Simona face rebreak si castiga primul set, 6-3Muguruza are dureri lombare si a solicitat ajutorul medicilor.Iberica a revenit de la vestiare. A inceput setul doi.Simona isi face serviciul, 1-0Game Muguruza, 1-1.Simona isi face serviciul, 2-1.Simona face break, 3-1.Muguruza face rebreak, 3-2.Halep face un nou break, 4-2.Muguruza face si ea break, 4-3.Muguruza isi face serviciul, 4-4Muguruza face break, 4-5Iberica isi face serviciul si castiga setul doi, 4-6. Vom avea set decisiv.Setul treiSimona Halep castiga primul game din decisiv, 1-0Simona face break, 2-0Simona Halep isi face serviciul, 3-0.Halep face din nou break, 4-0Muguruza face break, 4-1Halep face si ea break, 5 -1Muguruza face si ea break, 5-2Iberica isi castiga serviciul, 5-3.Muguruza face break, 5-4Simonaaa Halep face break si castiga meciul, 6-3,6-4, 6-4.