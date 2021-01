Ce investitie imobiliara a facut Simona Halep pe malul Lacului Snagov

Dupa ce a cumparat cu 500 000 de euro zeci de hectare de teren cu vita de vie, unde planuieste sa faca o crama, Simona Halep isi construieste o casa pe malul lacului Snagov, langa Bucuresti.Sportiva va ridica imobilul pe un teren care i-a apartinut in trecut lui Ionut Lupescu , scrie telekomsport Casa va avea acces direct la lac si va dispune si un hangar pentru barci.Simona Halep mai are un hotel in Poiana Brasov si vrea sa mai construaisca unul si in Constanta, in centrul orasului.CITESTE SI: