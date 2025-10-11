Veste buna de la Eastbourne: Kerber, eliminata si ea in sferturi. Iata care sunt semifinalele si cum arata ierarhia WTA

Angelique Kerber a fost eliminata si ea joi seara in sferturile de finala ale turneului de la Eastbourne, la capatul unei zile in care ploaia n-a mai dat peste cap programul si s-au disputat toate sferturile.

Jucatoarea aflata pe locul 1 in clasamentul WTA a fost invinsa de britanica Johanna Konta (foto), in doua seturi, scor 3-6, 4-6.

A fost ultimul sfert de finala al zilei. In primul, Caroline Wozniacki a invins-o pe Simona Halep, in timp ce in celelalte doua s-au inregistrat urmatoarele rezultate:

Barbora Strycova - Heather Watson 1-6, 6-1, 4-6

Karolina Pliskova - Svetlana Kuznetsova 6-7, 6-2, 6-2

Astfel, in semifinalele programate vineri vom avea urmatoarele confruntari:

Johanna Konta (fav.5) vs Karolina Pliskova (fav.3)

Heather Watson vs Caroline Wozniacki (fav.6)

Clasamentul WTA ramane neschimbat la varf

Cum Angelique Kerber si Simona Halep au fost eliminate amandoua in sferturile de finala ale turneului de la Eastbourne, ierarhia WTA la varf ramane neschimbate.

Ambele tenismene vor primi cate 100 de puncte pentru prezenta in sferturi, iar diferenta dintre ele in fruntea clasamentului WTA ramane de 115 puncte inainte de Wimbledon.

La Grand Slam-ul din capitala Angliei, Kerber are de aparat 1.300 de puncte, dupa ce anul trecut a ajuns in finala, in timp ce Simona s-a oprit la editia din 2016 in sferturile de finala si a primit 430 de puncte.

Mare atentie insa la Karolina Pliskova, care a fost eliminata inca din turul II, astfel ca are doar 70 puncte de aparat.

Clasamentul la varf in ierarhia WTA in acest moment:

1. Angelique Kerber - 7.035 puncte

2. Simona Halep - 6.920 puncte

3. Karolina Pliskova - 6.570 puncte (e calificata in semifinale la Eastbourne, mai poate face puncte)

Wimbledon 2017 se va desfasura in perioada 3-16 iulie.

I.G.

