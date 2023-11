Turneul Campionilor: start în forță pentru favoritul local. Iubitul Paulei Badosa, învins fără drept de apel

Primul meci de la Turneul Campionilor de la Torino s-a jucat între italianul Jannik Sinner, locul 4 ATP, și grecul Stefanos Tsitsipas, locul 6 ATP.

Jannik Sinner, jucătorul antrenat de australianul Darren Cahill, s-a impus fără probleme în fața lui Tsitsipas, scor 6-4, 6-4.

Sinner nu a avut de înfruntat nici măcar o minge de break în acest meci și a ajuns la a șaptea vitorie consecutivă.

Pe de altă parte, grecul Stefanos Tsitsipas este criticat pentru că nu mai rezultate atât de bune de când formează un cuplu cu Paula Badosa.

În celelălalt meci din grupă, de la ora 22.00, se întâlnesc Novak Djokovic și Holger Rune.

