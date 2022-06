Bacalaureat 2022 Olt. Profesor, despre subiectul care i-a luat pe candidati prin surprindere: "Se asteptau la poezie, sau roman, sau basm" VIDEO

Peste 2.200 absolventi de liceu au fost asteptati sa sustina, in judetul Olt, prima proba scrisa a Bacalaureatului 2022, cea la Limba si Literatura Romana. Multi candidati spun ca le-a pus probleme comedia, ei asteptand, la subiectul al III-lea, cu totul altceva. "Nu am cazut pe subiect" este principala problema pe care multi candidati au intampinat-o la prima proba scrisa a Bacalaureatului 2022.Subiectul care i-a luat prin surprindere a fost in acest an comedia. Printre candidati au circulat ... citeste toata stirea