Evaluare Nationala 2022 Olt. Putin peste 3.000 elevi inscrisi sunt asteptati in 75 centre de examen

S-au inscris la Evaluarea Nationala 2022, in judetul Olt, 3.059 absolventi de clasa a VIII-a. Alti peste 220 au ramas la sfarsitul gimnaziului cu situatia neincheiata. Marti, 14 iunie 2022, incepe Evaluarea Nationala cu proba la Limba si LIteratura Romana. In judetul Olt sunt putin peste 3.000 elevi inscrisi, dar mai multi decat anul trecut. Acestia sunt asteptati in 75 centre de examen organizate in tot judetul Olt.Elevii isi doresc note cat mai bune pentru a avea sanse reale de admitere la ... citeste toata stirea