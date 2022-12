Incendiu cu doi morti in comuna Ianca. S-au intoxicat cu fum

Un barbat, in varsta de 72 de ani, si o femeie de 69 de ani au murit in dimineata zilei de duminica, dupa ce locuinta din comuna Ianca, in care stateau, a fost cuprinsa de flacari. Incendiul a fost unul devastator, iar pompierii spun ca cele doua persoane, ce traiau in concubinaj, este posibil sa se fi intoxicat cu fum, cauza din care casa a luat foc fiind se pare un scurtcircuit electric.Echipaje din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Dolj - Garda de Interventie Bechet ... citeste toata stirea