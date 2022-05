Oltenii mai au doar doua saptamani pentru inscrierea la o scoala pentru formarea maistrilor militari

Tinerii din judet care sunt in clasa a XII-a sau au deja diploma de Bacalaureat si cel mult 28 de ani impliniti in cursul anului 2022 pot deveni maistru militar in Armata Romaniei. Centrul Militar Judetean Olt anunta ca au mai ramas doar doua saptamani pentru inscrierea candidatilor, termenul limita fiind 10 iunie, acestea putand fi facuta de la cele cinci scoli militare de maistri, unde sunt disponibile 449 de locuri la 23 de specializari.Scoli militare pentru formarea maistrilor militari ... citeste toata stirea