Sef de post acuzat ca a mers la o sesizare in stare de ebrietate, la volanul autospecialei de Politie. "A suflat in alcooltest o secunda..."

Seful unui post de politie dintr-o comuna olteana este cercetat dupa ce un fermier a sesizat ca in ziua de Boboteaza omul legii s-ar fi prezentat in stare de ebrietate sa faca verificari in cazul unui furt de cereale. Mai mult, seful de post ar fi condus si autospeciala de Politie sub influenta alcoolului. Ce spun politistii. In ziua de Boboteaza, dupa orele pranzului, un fermier din localitatea Brancoveni, judetul Olt, a constatat ca din depozitul fermei i-ar lipsi cateva tone de cereale, asa ... citeste toata stirea