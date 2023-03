Magica Sorana! Cîrstea e în sferturi la Indian Wells după un meci incredibil cu Garcia. Urmează Swiatek sau Răducanu

Sorana Cîrstea a reușit o performanță extraordinară, calificându-se în sferturile de finală ale turneului de la Indian Wells.

Sorana Cîrstea (83 WTA) nu s-a speriat de adversara ei, Caroline Garcia (locul 5 mondial), pe care a învins-o în trei seturi, scor 6-4, 4-6, 7-5. Durata totală a partidei: două ore și 23 de minute.

Sorana a reușit să treacă peste două momente extrem de dificile:

- în setul al doilea a condus cu 4-3 și 40-0 pe serviciul ei și a mai avut trei mingi de break și la 4-4, dar a fost întoarsă de Garcia de fiecare dată și până la urmă a pierdut setul.

- în setul al treilea, a condus cu 3-0 și 4-2, dar Garcia a reușit din nou să revină și a egalat la patru.

Sorana Cîrstea nu s-a lăsat copleșită de aceste reveniri ale franțuzoaicei, a făcut breakul la 5-5 și n-a mai lăsat lucrurile să îi scape din mână.

Premul pentru calificarea în sferturile de finală este de 184.465 de dolari.

Sorana, care a fost susțintă de mulți români la Indian Wells, va juca în turul următor fie cu liderul mondial Iga Swiatek, fie cu "românca" Emma Răducanu.

De când nu mai bătuse Sorana o jucătoare de Top 5

Cui i-a mulțumit Sorana Cîrstea după una dintre cele mai frumoase victorii din cariera ei și ultimul punct al meciului VIDEO

Sorana Cirstea up a set on #5 Caro Garcia, 6-4.

One set away from a first career Indian Wells QF!

Romanian fans are happy: pic.twitter.com/uXzZUKcRrF