Duel încins între Sorana Cîrstea și Jelena Ostapenko. Ce s-a întâmplat la fileu la finalul partidei VIDEO

Sorana Cîrstea (26 WTA) și Jelena Ostapenko (12 WTA) s-au întâlnit în primul tur al turneului WTA 500 de la Adelaide.

Partida a fost una extrem de echilibrată. Sorana a câștigat primul set cu 6-2, dar Ostapenko s-a impus în următoarele două seturi, 6-2, 6-4.

Letona a eliberat un strigăt de descătușare după ultima minge a partidei, iar cele două foste prietene și partenere de dublu au avut o strângere rece de mână la fileu.

Ostapenko are acum 4-1 la meciuri directe cu Sorana Cîrstea.

Sori started the match well dealing with Ostapenko's hard hitting. But in the 2nd set Ostapenko raised her game and Sori started to miss. In the decider Ostapenko got a lead at 5-2, and Sori got to 5-4 but couldnt finish it. Jelena Ostapenko defeated Sorana Cirstea 2-6, 6-2, 6-4 pic.twitter.com/iKn7z0Y6eq