Super meci facut de Sorana Cirstea in primul tur la Wimbledon! Peste ce favorita ar putea da in faza urmatoare

Romanca nu a avut emotii si a invins-o pe adversara sa in doua seturi, 6-3, 6 - 3. Sorana Cirstea va juca in turul doi cu invingatoarea dintre Azarenka si Kozlova.Jucatoarele care pierd in primul tur primesc cate 48.000 de lire sterline (56.000 de euro) si cate zece puncte WTA . Sportivele care trec in turul al doilea isi asigura un premiu de 75.000 de lire sterline (87.000 de euro) si 70 de puncte WTA , fiecare.