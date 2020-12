Baschetbalistul James Harden, amendat cu 50.000 de dolari pentru ca a aparut fara masca la o petrecere

Jucatorul a aparut fara masca intr-o inregistrare video de la o petrecere. NBA le interzice jucatorilor sa mearga in baruri sau cluburi de noapte si la intalniri de peste cincisprezece persoane.Imaginile au fost filmate la inceputul acestei saptamani. Harden a marturisit ca a participat la o petrecere, dar neaga ca filmarile au fost facute intr-un club de noapte."M-am dus sa-mi arat iubirea fata de prietena mea la evenimentul ei (nu la un club de striptease), pentru ca devine sefa si isi pune oamenii intr-o pozitie de succes si acum este o problema. In fiecare zi apare ceva diferit. Nu poate fi terfelit numele meu oricat ar incerca unii. Adevarul iese intotdeauna la suprafata", a declarat jucatorul.Harden ar fi trebuit sa joace, miercuri seara, impotriva formatiei Oklahoma City Thunder, dar jocul a fost amanat din cauza unui numar mare de infectii cu coronavirus in echipa din Houston. Rockets nu avea suficienti jucatori disponibili pentru a disputa partida, conform protocoalelor sanitare ale NBA.CITESTE SI: