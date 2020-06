Liga nationala de baschet masculin va avea o singura serie

Ziare.

com

Toate echipele se vor confrunta intre ele in dubla mansa pe parcursul sezonului regulat, data limita pentru inscrierea in sezonul 2020/21 fiind 15 iulie. Primele opt clasate la incheierea sezonului regulat se vor califica in play-off, care se va juca dupa sistemul cel mai bun din cinci partide, in trei faze (sferturi de finala, semifinale, finala). Liga Nationala se va incheia cel tarziu la data de 12 iunie 2021.Sezonul competitional ar urma sa demareze pe 3 octombrie, cu meciurile din prima faza a Cupei Romaniei, iar o saptamana mai tarziu se va desfasura prima etapa a Ligii Nationale. Cupa Romaniei se va juca in dubla mansa, in sistem eliminatoriu. Numarul fazelor se va stabili in functie de echipele participante, turneul Final Four urmand sa aiba loc in luna februarie 2021.S-a stabilit ca echipele pot avea cel mult sase jucatori straini inscrisi pe foaia de arbitraj la meciurile din Cupa Romaniei si Liga Nationala. In cupa este obligatorie utilizarea a cel putin doi jucatori romani in permanenta, dar unul trebuie sa fie nascut dupa 1 ianuarie 1998 (jucator autohton U23). In schimb, in campionat este obligatorie folosirea a cel putin un jucator autohton, acesta trebuind sa fie nascut dupa 1 ianuarie 1998 in primele doua sferturi. In sferturile 3 si 4 acesta trebuie sa fie autohton indiferent de varsta.FRB a decis, luna trecuta, sa anuleze sezonul 2019-2020 din cauza pandemiei de coronavirus si sa nu acorde titlurile de campioane nationale