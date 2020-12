Un fost sportiv din lotul national, rapus de COVID-19. El a transmis un mesaj tulburator inainte sa moara

Sportivul se afla in sectia ATI a spitalului din Constanta de 18 zile, unde a cerut disperat ajutorul medicilor pentru a-l salva."E groaznic. Rugati-va pentru viata mea", a scris Patrascu pe Facebook pe 30 noiembrie.Prietenii au sarit in ajutorul fostului luptator si i-au donat plasma.Din pacate, el a pierdut lupta cu virusul si a murit sambata seara.Claudiu Patrascu a devenit politist, dupa ce s-a lasat de sport si a lasat in urma lui doua fetite si o sotie plina de durere, scrie prosport."FRL isi exprima regretul fata de pierderea unui fost luptator, Claudiu Patrascu. Un sportiv de exceptie care a activat la CS Dinamo Bucuresti si un om deosebit, Claudiu Patrascu a ramas mereu aproape de luptele romanesti, chiar si dupa retragere. Din pacate, acesta a pierdut cea mai importanta lupta", a scris Federatia de Lupte pe Facebook.Si sotia sa a transmis un mesaj apropiatilor."Dragi prieteni, va anunt cu tristete ca sotul meu Claudiu Patrascu a pierdut lupta cu viata", a scris Oana Patrascu pe Facebook.