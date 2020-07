Marc Marquez, operat la umar, in urma cu doua zile, a revenit la Jerez si vrea sa ia startul in cursa din acest week-end

Marc Marquez, 27 de ani, a suferit, duminica trecuta, o fractura de humerus drept la Marele Premiu al Spaniei, prima etapa a Campionatului Mondial de motociclism viteza, desfasurata tot la Jerez. Spaniolul a fost victima unei cazaturi dure cu patru tururi inainte de finalul cursei, in timp ce se lupta pentru locul 2, dupa o revenire spectaculoasa din coada plutonului.El a fost operat cu succes, marti, la Barcelona , de o tripla fractura la humerusul drept. Medicii au constatat ca nervul radial nu a fost afectat si i-au montat o placa de titan prinsa cu suruburi pe osul fracturat.Desi revenirea lui in curse era asteptata la 9 august, la Brno, in a treia etapa, pilotul a ramas in spital mai putin de 48 de ore, apoi s-a intors la Jerez.Pentru a fi prezent pe grila de start a Marelui Premiu al Andaluziei, sextuplul campion mondial are nevoie de acceptul serviciului medical al competitiei, care ii va testa mobilitatea bratului accidentat. Teoretic, pilotul echipei Honda Repsol isi poate misca bratul drept, nervul nefiind atins, iar osul fracurat este bine imobilizat in urma operatiei.Aceasta situatie i-a luat prin surprindere si pe inginerii si mecanicii sai, care plecasera de la Jerez si care trebuie sa revina acum si sa-i pregateasca foarte repede motocicleta de concurs.Marele Premiu al Andaluziei este programat duminica, iar calificarile, sambata.