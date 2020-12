Boxing Day 2020: Programul meciurilor din acest an

In fiecare an, pe 26 decembrie se sarbatoreste traditional Boxing Day, in mod de-osebit in Marea Britanie, dar si in tari precum Australia, Canada, Trinidad & Tobago si Noua Zeelanda, regiuni aflate in trecut sub influenta britanica.Originile acestei sarbatori dateaza inca din secolul al XIX-lea. Pe atunci, bogatii le ofereau servitorilor cutii cu cadouri sau chiar bani in semn de recunostinta pentru munca depusa intregul an. De asemenea, ei aveau liber sa isi vada familiile.Exista insa si istorici care sustin ca Boxing Day face referire la cutiile milei scoase in strada de bisericile din Epoca Victoriana in a doua zi a Craciunului.In zilele noastre, Boxing Day produce o isterie a cumparaturilor precum cea de Black Friday. Foarte multe magazine isi deschid portile si ofera reduceri mari.In plus, pentru fanii fotbalului Boxing Day reprezinta un regal in care echipele din Anglia joaca in fiecare an pe 26 si 27 decembrie. Traditia a inceput in anul 1860, cand a avut loc meciul dintre FC Hallam si FC Sheffield.Cea mai frumoasa poveste dateaza insa din 1914, cand, in timpul Primului Razboi Mondial, s-a produs "Armistitiul de Craciun", iar soldatii britanici si cei germani au lasat armele la o parte si au transformat campul de lupta in teren de fotbal. La 100 de ani de la acel meci, la Aldershot a avut loc un meci comemorativ intre echipele fortelor armate din Anglia si Germania.14:30 Leicester - Manchester United17:00 Aston Villa - Crystal Palace17:00 Fulham - Southampton19:30 Arsenal - Chelsea Londra22:00 Manchester City - Newcastle22:00 Sheffield United - Everton14:00 Leeds - Burnley16:15 West Ham - Brighton18:30 Liverpool - West Brom21:15 Wolves - TottenhamLeicester - Manchester United: Echipa din Manchester are cel mai bun procentaj al victoriilor in meciurile de Boxing Day: 80% din 25 de meciuri. Iar meciul cu Leicester o prinde pe United intr-o forma foarte buna, echipa fiind neinvinsa de 7 etape in Premier League, in care a obtinut sase victorii. Inaintea acestui meci, Leicester este pe locul 2, cu 27 de puncte, iar United este pe 3, cu 26 de puncte, dar si un meci mai putin disputat. United s-a impus pe terenul lui Leicester la ultima vizita din iulie 2020 , scor 2-0.Arsenal - Chelsea: Derby-ul londonez nu prinde cele doua echipe intr-o forma prea buna. Chelsea este pe locul 5, cu 25 de puncte, iar Arsenal dezamageste si in acest sezon, fiind pe locul 15. Totusi, duelurile dintre Arsenal si Chelsea au fost tot timpul la inaltime, astfel ca fanii fotbalului asteapta spectacol si de aceasta data. Ar-senal vine dupa trei meciuri la rand fara victorie, iar Chelsea avea o victorie in ul-timele trei meciuri. La ultima partida dintre cele doua, programata in luna august, Arsenal s-a impus cu 2-1. Totusi, este un meci de 1X2, in care se poate intampla orice.Manchester City - Newcastle: Formatia lui Pep Guardiola nu are startul de sezon pe care il dorea, fiind abia pe locul 8, cu 23 de puncte. Newcastle este si ea o echipa inconstanta, fiind pe locul 12, cu 18 puncte. Cele doua echipe au oferit insa in trecut meciuri cu multe goluri. 5 din ultimele 6 partide au avut cel putin trei goluri marcate. Iar la ultima intalnire, City s-a impus pe teren propriu cu 5-0 , in luna iulie. Asadar, se anunta un meci foarte interesant.