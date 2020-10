Cum poti sa te antrenezi acasa daca vrei sa practici boxul

Antreneaza-te privind in oglinda

Foloseste sacul de box

Imbunatateste-ti mobilitatea

Pentru ca antrenamentul de acasa nu impune constrangeri in materie de spatiu, iata cateva sfaturi care te ajuta sa practici boxul cu succes.Nu stii cum sa te antrenezi eficient daca nu ai un antrenor de box langa tine? Foloseste-te de oglinzile din casa! Privitul in oglinda in timp ce boxezi reprezinta un exercitiu extrem de util. In acest fel, poti sa simulezi confruntarea cu un adversar, folosind toate tehnicile de lupta pe care le cunosti.Daca ai o oglinda mare, nu ezita sa o folosesti. Cand boxezi in oglinda ai ocazia sa-ti observi toate miscarile si sa corectezi eventualele nereguli tehnice, precum coborarea garzii.Iti doresti sa practici boxul de la domiciliu? Ai nevoie de saci de box , care ajuta la imbunatatirea tehnicii, a rezistentei sau a fortei, precum si a vitezei si preciziei. Totodata, nu ne putem gandi la alta modalitate mai buna ca sa scapi de stres dupa o zi grea de munca!Boxul este ideal ca sa te bucuri de miscare si sa te elibera de energiile negative, insa poate fi dificil sa gasesti spatiul potrivit pentru antrenament. Totusi, dupa ce gasesti camera ideala, utilizeaza dispozitive sigure de prindere, adaptate special, ca sa eviti accidentarile. Gaseste suporturi care se potrivesc pentru acest tip de activitate si alege saci suficient de mari, ca sa-ti exersezi si loviturile de picior.Daca nu ai spatiu suficient sa instalezi un sac de box, opteaza pentru o para, ideala pentru acelasi sport. Acest accesoriu iti poate solicita mai mult capacitatea de eschiva, intrucat iti inapoiaza din lovituri. Mai mult, para de box te ajuta sa-ti dezvolti precizia si miscarile de evitare a adversarului, deci este un inlocuitor potrivit pentru sacul de box, mai ales daca esti incepator.Fiindca boxul este un sport de lupta, ai nevoie de o forma fizica buna. Din acest motiv, trebuie sa-ti imbunatatesti mobilitatea, cu ajutorul exercitiilor cu greutatea corpului. Incearca sa faci cat mai multe flotari, abdomene sau genuflexiuni, care nu necesita niciun material suplimentar si pot fi practicate oriunde si oricand. La fel de utili sunt si sacii umpluti cu diverse greutati, indicati pentru antrenamentele la domiciliu.Ganterele si mingiile medicinale nu trebuie sa-ti lipseasca din arsenalul de echipamente sport de acasa. Cauta si exercitii care sa-ti imbunateasca flexibilitatea si amplitudinea miscarilor, pentru un antrenament de box ca la carte.Practicarea boxului la domiciliu nu este dificila si nu implica costuri mari. In afara de achizitia sacului de box, nu ai nevoie de echipamente costisitoare. Vrei sa boxezi la tie acasa? Prin lovirea sacilor de box nu doar ca vei scapa de momentele stresante, ci reusesti sa-ti recapeti increderea in fortele proprii si sa te simti mai bine in pielea ta. Cu ajutorul sesiunilor de box, o sa arati mai bine si o sa te simti in forma, indiferent de moment.