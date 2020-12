Echipa de baseball Cleveland Indians isi schimba numele pentru ca este considerat rasist

Cunoscuti cu acest nume de peste un secol, dupa ce l-au adoptat in 1915, Indians sunt sub presiune sa-si abandoneze numele, din partea grupurilor de influenta amerindiana, conform news.ro.Franciza a decis, in 2018, sa renunte la emblema care-l reprezinta pe Seful Wahoo, o caricatura stereotipa a amerindienilor, pentru a raspunde criticilor, inainte de a lansa un studiu aprofundat asupra numelui sau.Potrivit New York Times, echipa ar urma sa anunte, in aceasta saptamana, schimbarea numelui, fara a specifica insa daca aceasta modificare va fi insotita de prezentarea noii identitati a clubului.Anuntul vine intr-un context de tensiune, sub influenta unei miscari numite "Anuleaza cultura", care vizeaza eliminarea prezentei in spatiul public a unor personaje controversate, incepand cu fostii ofiteri sudisti din timpul Razboiului Civil.Pe Twitter , presedintele inca in functie, Donald Trump , nu a ezitat sa critice aceasta miscare, estimand, duminica, "ca nu este o veste buna, nici macar pentru indieni".Trei cluburi profesioniste poarta in continuare nume legate de amerindieni, Chicago Blackhawks ( hochei ), Atlanta Braves (baseball) si Kansas City Chiefs (fotbal american).Citeste si: Cea mai buna prietena din tenis a Soranei Cirstea e o fosta lidera mondiala: "Mi-e dor de tine"