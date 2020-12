Marile evenimente sportive ale anului 2021. Olimpiada e in prim plan. Cand si unde vor concura romanii

In afara evenimentelor mentionate mai sus, iubitorii sportului se vor putea delecta cu alte numeroase intreceri, cu sau fara participare romaneasca.14-31 ianuarie: Campionatul mondial de handbal masculin (Romania nu e calificata)16 ianuarie - 7 februarie: Cupa Africii pe Natiuni la fotbal1-11 februarie: Campionatul Mondial al Cluburilor la fotbal8-21 februarie: Australian Open la tenis9-21 februarie: Campionatul mondial de schi alpin9-21 februarie: Campionatul mondial de biatlon 22 februarie - 7 martie: Campionatul mondial de schi nordic13-15 martie: Campionatul mondial de atletism in sala19-21 martie: Turneul preolimpic de handbal feminin (Romania, in grupa cu Norvegia, Muntenegru si Kazahstan)24-31 martie: Campionatul european de fotbal U21 (Romania, in grupa cu Olanda, Germania si Ungaria)25-31 martie: Startul preliminariilor CM 2022 la fotbal (Romania, meciuri cu Macedonia de Nord, Germania si Armenia)16-17 aprilie: Romania - Italia, la tenis feminin, in Billie Jean King Cup (fosta Fed Cup)23 mai - 6 iunie: Turneul de tenis de la Roland-Garros26 iunie: Finala Europa League la fotbal29 iunie: Finala Champions League la fotbal31 mai - 6 iunie: Campionatul european de fotbal U21, faza finala11 iunie - 11 iulie: UEFA Euro 2020 (Romania, printre tarile organizatoare)11 iunie - 11 iulie: Copa America la fotbal28 iunie - 11 iulie: Turneul de tenis de la Wimbledon30 iunie - 13 iulie: Campionatul european de fotbal U19 (Romania, tara organizatoare)23 iulie - 8 august: Jocurile Olimpice 2020 de la Tokyo30 august - 12 septembrie: Turneul de tenis US Open2-8 septembrie: Meciuri in preliminariile CM 2022 la fotbal (Romania, meciuri cu Islanda, Liechtenstein si Macedonia de Nord)12 septembrie - 3 octombrie: Campionatul mondial de futsal (Romania nu e calificata)28 septembrie - 3 octombrie: Campionatul european de tenis de masa (Romania, tara organizatoare, la Cluj-Napoca)8-11 octombrie: Meciuri in preliminariile CM 2022 la fotbal (Romania, meciuri cu Germania si Armenia)11-14 octombrie: Meciuri in preliminariile CM 2022 la fotbal (Romania, meciuri cu Islanda si Liechtenstein)2-19 decembrie: Campionatul mondial de handbal feminin