Campanie inedita: Te vaccinezi si mergi cu un Ferrari 458 Challenge

Evenimentul lansat de Consiliul Judetean Mures, Transilvania Motor Ring in parteneriat cu Federatia Romana de Automobilism Sportiv si Institutia Prefectului - Judetul Mures, va avea loc pe 17 si 18 iunie 2021, intre orele 10.00 - 20.00 la Transilvania Motor Ring, localitatea Cerghid 1 G. Astfel, cei care se vor vaccina la centrul organizat la circuit cu vaccinul Johnson&Johnson vor beneficia de o tura de circuit alaturi de un campion din motorsport."Eu m-am vaccinat deja inca de acum doua luni si incurajez pe toata lumea sa o faca. Doar asa putem scapa de pandemie. Salut initiativa acestui eveniment si daca prezenta mea acolo conteaza, sunt onorat sa pot contribui. M-as bucura sa am cat mai multi oameni in dreapta", a spus Mihai Leu, care va fi prezent la Transilvania Motor Ring cu modelul Ferrari 458 Challenge alaturi de care a castigat doua titluri de campion national la viteza in coasta."In aceste zile vom anunta si numele altor campioni din motorsport care vor fi saptamana viitoare pe circuitul din Mures pentru a incuraja vaccinarea. Impreuna putem trece peste aceasta pandemie", a spus si presedintele FRAS, Norris Mageanu.Campania "Vaccinare in viteza a sasea" combina siguranta pe circuit cu libertatea in societate. Te asteptam sa te inscrii in campanie si, dupa vaccinarea de la centrul mobil instalat la circuit iti vom injecta un plus de adrenalina pe asfaltul circuitului. Vor fi alaturi cei mai buni piloti ai Romaniei si masini din campionatele de raliuri, viteza in coasta, drift, super rally sau Radical Cup.