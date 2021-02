Prima victorie pentru nationala de polo in turneul de calificare la Olimpiada. Urmeaza meciurile decisive

Conform news.ro, scorul pe reprize a fost 1-1, 4-4, 4-1, 3-1. Jucatorul meciului a fost declarat Vlad Georgescu. In primele partide din grupa B, nationala Romaniei a fost invinsa de vicecampioana olimpica en-titre, Croatia, scor 6-16, si de Olanda, scor 8-9, si a remizat cu Rusia, scor 9-9. In urma victoriei cu Germania, Romania mai are nevoie de un succes cu Franta, joi, in ultima etapa a grupelor, pentru a se califica in sferturi, acolo unde urmeaza o intalnire cu una dintre nationalele din Grupa A.Primele patru clasate in fiecare grupa vor juca incrucisat in sferturile de finala, programate in 19 februarie, iar o zi mai tarziu vor avea loc semifinalele si meciurile pentru clasarea pe locurile 5-8.La Jocurile Olimpice se vor califica primele trei clasate de la Rotterdam, iar aceste echipe se vor alatura celor deja calificate, adica Serbia, Italia, Spania, SUA, Ungaria, Kazakhstan, Australia, Africa de Sud si Japonia.Citeste si: