Sportul din Ungaria, in doliu. A decedat o campioana olimpica din 2004, infectata cu coronavirus

Familia medaliatei cu aur la Jocurile Olimpice din 2004 informase marti ca Diana Igaly a fost spitalizata dupa ce s-a infectat cu noul coronavirus.Igaly a castigat primul sau aur la nivel international in 1990, la Campionatele Mondiale de la Moscova, succes pe care l-a repetat apoi la editiile de la Milano (1994), Barcelona (1998) si Lahti (2002), toate in proba de skeet. Ea a cucerit, de asemenea, sase titluri de campioana europeana, obtinand in total 32 de medalii in competitiile internationale.In cursul carierei sale, Diana Igaly a obtinut doua medalii olimpice: bronz la Sydney, in anul 2000, si aur la Atena, in 2004Fosta campioana este membra a Comitetului olimpic ungar din 2012. In anul urmator, ea a fost aleasa presedinta a Federatiei de Tir Sportiv din tara sa.