Lacatus ofera detalii noi despre noul stadion Steaua: Vom asista la ceva unic

Directorul tehnic al CSA Steaua, Marius Lacatus, a oferit detalii despre procesul de reconstructie al stadionului din Ghencea.

Lacatus a confirmat ca noul stadion va avea 30 de mii de locuri, asa cum Ziare.com a scris deja, dar a oferit si alte noutati.

Noul oficial al ros-albastrilor spune ca stadionul Steaua va fi ceva unic in Romania.

"Din martie, stadionul Steaua va intra in remodernizare. Am vazut proiectul, va fi aproape un stadion nou. O parte din tribuna oficiala se va pastra. Vestiarele vor fi pe partea tribunei oficiale, urmand ca la tribuna a doua sa se construiasca magazine, restaurante. Stadionul va avea in jur de 30.000 de locuri", a spus Lacatus la Digi Sport.

Costurile de constructie ale noului stadion se ridica la 45 de milioane de euro.

Banii vor fi asigurati in totalitate de la bugetul de stat.

Noua echipa de fotbal a Armatei va incepe din liga a patra sau a cincea, in aceasta vara.

C.S.