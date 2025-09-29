Steaua poate fi retrogradata! Bacaul a cerut oficial neacordarea licentei

Steaua ar putea fi retrogradata la finalul acestui sezon chiar daca va castiga titlul de campioana. FCM Bacau a solicitat oficial FRF neacordarea licentei pentru "ros-albastrii".

Presedintele gruparii bacauane, Daniel Scanteie, a dezvaluit ca avocatul echipei a facut deja un memoriu catre Comisia de Licentiere prin care solicita ca Stelei sa nu i se acorde licenta pentru sezonul urmator.

"Dupa decizia de la TAS, le-am cerut celor de la FRF sa puna in aplicare aceasta hotarare. Am primit un raspuns in care se spune ca ,la momentul respectiv, nu aveam o decizie definitiva si irevocabila. Iata ca in acest moment am epuizat toate caile de atac sportive si nu ne putem lua banii.

Ei se joaca cu documentele cum vor, dar sunt niste regulamente pe care trebuie sa le respectam. Am facut un memoriu catre Comisa de Licentiere si am semnalat acest caz. Steaua nu indeplineste criteriul financiar, deoarece are datorii fata de FCM Bacau si, din acest motiv, nu are dreptul sa primeasca licenta.

Miercuri, avocatul nostru a facut documentele si le-am trimis catre Comisa de Licentiere, care trebuie sa dea dovada de curaj, pentru ca este un caz foarte simplu", a explicat Daniel Scanteie la postul de radio Sport Total FM.

FCM Bacau ar trebui sa primeasca de la Steaua aproximativ un milion de euro in contul transferului lui Eugen Baciu.

Moldovenii au castigat litigiul cu "ros-albastrii" la Tribunalul pentru Arbitraj Sportiv de la Lausanne, insa Gigi Becali refuza sa plateasca datoria, el dorind rejudecarea cazului in instantele civile din Romania.

