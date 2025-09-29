Steaua poate fi retrogradata! Bacaul a cerut oficial neacordarea licentei

Sambata, 23 Martie 2013, ora 17:28
4574 citiri
Steaua poate fi retrogradata! Bacaul a cerut oficial neacordarea licentei

Steaua ar putea fi retrogradata la finalul acestui sezon chiar daca va castiga titlul de campioana. FCM Bacau a solicitat oficial FRF neacordarea licentei pentru "ros-albastrii".

Presedintele gruparii bacauane, Daniel Scanteie, a dezvaluit ca avocatul echipei a facut deja un memoriu catre Comisia de Licentiere prin care solicita ca Stelei sa nu i se acorde licenta pentru sezonul urmator.

"Dupa decizia de la TAS, le-am cerut celor de la FRF sa puna in aplicare aceasta hotarare. Am primit un raspuns in care se spune ca ,la momentul respectiv, nu aveam o decizie definitiva si irevocabila. Iata ca in acest moment am epuizat toate caile de atac sportive si nu ne putem lua banii.

Ei se joaca cu documentele cum vor, dar sunt niste regulamente pe care trebuie sa le respectam. Am facut un memoriu catre Comisa de Licentiere si am semnalat acest caz. Steaua nu indeplineste criteriul financiar, deoarece are datorii fata de FCM Bacau si, din acest motiv, nu are dreptul sa primeasca licenta.

Miercuri, avocatul nostru a facut documentele si le-am trimis catre Comisa de Licentiere, care trebuie sa dea dovada de curaj, pentru ca este un caz foarte simplu", a explicat Daniel Scanteie la postul de radio Sport Total FM.

FCM Bacau ar trebui sa primeasca de la Steaua aproximativ un milion de euro in contul transferului lui Eugen Baciu.

Moldovenii au castigat litigiul cu "ros-albastrii" la Tribunalul pentru Arbitraj Sportiv de la Lausanne, insa Gigi Becali refuza sa plateasca datoria, el dorind rejudecarea cazului in instantele civile din Romania.

Declinul abrupt al lui Nicușor Dan. Cum a ajuns la o susținere de 34% în nici 4 luni de mandat: „Nici măcar cât Klaus Iohannis nu face”
Declinul abrupt al lui Nicușor Dan. Cum a ajuns la o susținere de 34% în nici 4 luni de mandat: „Nici măcar cât Klaus Iohannis nu face”
În nici patru luni de la preluarea mandatului, încrederea românilor în președintele Nicușor Dan a scăzut puternic. Oficialul de la Palatul Cotroceni se află pe locul al treilea ca nivel de...
S-a încheiat votul pentru alegerile parlamentare din Moldova. Când va anunța Comisia Electorală rezultatele finale
S-a încheiat votul pentru alegerile parlamentare din Moldova. Când va anunța Comisia Electorală rezultatele finale
Comisia Electorală Centrală din Republica Moldova a anunțat duminică seara, 28 septembrie, că procesul de vot în cadrul alegerilor parlamentare desfășurate s-a încheiat. Peste 1,5...
#Steaua retrogradata licenta, #Steaua licenta 2013, #Steaua datorie FCM Bacau, #Steaua Bacau transfer Baciu , #stiri Steaua
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Palatul lui Gigi Becali a fost vandalizat! Reactia patronului de la FCSB
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Decizie radicala! A facut anuntul, dupa ce fosta sotie s-a plans public de ce face

Fără Filtru Ep. 136 - Soția lui Kirk interzisă în România!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Șoc pentru Răzvan Lucescu! PAOK a condus cu 3-1, dar ceea ce a urmat e incredibil
  2. OUT de la FCSB! Becali renunță la jucătorul preferat, după victoria cu Oțelul: „Se ascunde de minge”
  3. Premieră pentru FCSB. Ce au făcut, după opt meciuri consecutive fără victorie în campionat
  4. Schimbare de lider în La Liga după meciul Barcelonei
  5. Tragedie teribilă în fotbal. Portarul a murit în vestiar, după meci
  6. Obiceiuri de campion: cântă în apă la fiecare antrenament și calcă pe urmele lui David Popovici
  7. Farul - Unirea Slobozia: un penalty ratat în minutul 90+4 a decis meciul
  8. Ce-a făcut Gloria Bistrița în Liga Campionilor, după două victorii la rând
  9. Victorie uriașă pentru gimnasta din România, la competiția din Ungaria
  10. Primul jucător care poate ajunge în iarnă la FCSB: "Becali are numărul meu"