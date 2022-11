Stelistul Gabi Iancu, dat in vileag: Fata reala a "perlei lui Hagi"

A fost adus la Steaua pentru 500 de mii de euro, fiind considerat cel mai promitator jucator al Romaniei, insa in doar cateva luni a reusit sa iasa in evidenta prin diverse scandaluri in care a fost implicat.

Excluderea de la echipa nationala de tineret este doar ultimul pas stramb facut de fotbalistul crescut la Academia lui Gica Hagi.

Deranjat de faptul ca Iancu a sustinut ca a fugit din cantonamentul nationalei de tineret pentru a se intalni cu o matusa, secundul Florin Constantinovici a decis sa vorbeasca deschis despre adevarata fata a atacantului de la Steaua.

Constantinovici sustine ca Iancu a parasit cantonamentul insotit de "blonda de 20 de ani", fapt ce poate fi probat cu inregistrari video.

"Iancu minte cu nerusinare daca a spus ce a spus. Sustine ca a iesit sa dea bani unei matusi, insa acea matusa este blonda si are 20 de ani? In plus, daca un jucator vrea sa iasa din hotel la ora 1.30 noaptea, nu trebuie sa anunte un membru al staff-ului? El nu a respectat programul. Nici nu mai conteaza ca a stat doua minute, un sfert de ora sau ca s-a intors dimineata. Oricum, mai am si eu o curiozitate. De ce domnul Iancu a doua zi dimineata, cand trebuia sa plecam la aeroport, purta ochelari de soare? Cumva pentru ca avea o fata de parca nu ar fi dormit toata noaptea?", a spus Constantinovici pentru Fanatik.

Secundul lui Bogdan Stelea a mai precizat ca Iancu este recidivist. Dupa un meci al nationalei, stelistul le-ar fi spus celor de la lot ca vrea sa iasa in oras.

"Pe langa cele cunoscute, va mai pot zice un eveniment. Dupa un meci, a venit si mi-a spus ca el vrea sa iasa in oras cu baietii, colegi de-ai lui. I-am spus ca e in cantonament, dar el a spus ca nu-l intereseaza, ca, daca nu ne convine, sa nu-l mai convocam. Sa judece toata lumea daca asta e atitudine. Eu sper sa apara acele inregistrari video pe care el le invoca, pentru ca nu ar face decit sa confirme ceea ce va spun eu", a mai spus Constantinovici.

Scandal urias la nationala de tineret! Un jucator de la Steaua, exclus din lot!

Iancu, spre Stelea: O sa regreti!

Imediat dupa ce a fost exclus de la nationala, Iancu a purtat o discutie cu antrenorul Bogdan Stelea, pe care l-a amenintat.

"O sa regreti decizia pe care ai luat-o impotriva mea, pentru ca o sa se vada pe camerele de luat vederi ca n-am facut decit sa intru cateva minute intr-un taxi in care era matusa mea!", a fost mesajul lui Iancu spre Stelea.

Gabi Iancu a fost exclus de Bogdan Stelea de la echipa nationala dupa ce a fugit din cantonamentul nationalei inaintea meciului cu Muntenegru.

C.S.