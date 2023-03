Reghecampf a facut primul transfer la Steaua

Laurentiu Reghecampf a facut deja primul transfer al verii la Steaua, la doar cateva ore dupa ce a fost investit in functia de antrenor principal.

Brazilianul Adi Rocha va fi primul fotbalist care va semna cu Steaua in aceasta vara, atacantul urmand sa fie transferat de la Concordia Chiajna.

Impresarul brazilianului a purtat mai multe discutii cu sefii "ros-albastrilor", cele doua parti ajungand in cele din urma la o intelegere.

Varful in varsta 26 de ani a venit liber de contract in iarna la Concordia Chiajna, echipa pentru care a marcat 8 goluri in 15 partide in returul acestui sezon.

Liber de contract, Rocha va fi achizitionat fara ca Steaua sa plateasca o suma de transfer.

C.F.

