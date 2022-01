Traficul restrictionat, luni dimineata, pe autostrada A1, la kilometrul 460, pe sensul Deva catre Nadlac, din cauza unui accident in care au fost implicate doua autoturisme. In urma evenimentului rutier, o persoana a fost ranita, fiind transportata la spital.Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe Autostrada A1 pe sensul Deva catre Nadlac, la kilometrul 460, in zona ... citeste toata stirea