Comuna din Timis care nu va mai plati niciun leu pentru caldura in scoli, primarie si alte institutii publice. Investitie de 6 milioane de euro pentru incalzire cu apa geotermala. Foto

TIMISOARA. In mai putin de doi ani, facturile imense pentru incalzirea institutiilor publice vor fi doar o amintire, in comuna Dudestii Vechi.In curand, aici incep lucrarile pentru producerea de energie termica cu ajutorul apei geotermale, cu care, in prima faza, se vor alimenta toate institutiile publice."Este un proiect de 6 milioane de euro, finantat 98% din POIM, prin care noi vom extrage apa geotermala de 90 de grade Celsius, o vom procesa printr-o statie si vom incalzi toate ... citeste toata stirea