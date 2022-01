Primarul Fritz a constatat ca bolnavii oncologici tremura mai putin. Edilul Timisoarei a pasat problema incalzirii din spitale si scoli pe umerii guvernului Romaniei

Dupa mai bine de o saptamana in care pacientii oncologici au tremurat de frig in saloane, primarul Dominic Fritz a mers, in sfarsit, in vizita la Clinica de Oncologie Medicala din cadru Spitalului Municipal Timisoara.Scopul "inspectiei" a fost verificarea la fata locului a situatiei, privind incalzirea saloanelor cu pacienti bolnavi de cancer. E drept, temperatura de afara a mai crescut putin, iar lucrarile facute in ultimul moment in spital au mai crescut putin temperatura din saloane. Au ... citeste toata stirea