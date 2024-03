Accident grav pe strada Simion Barnutiu din Timisoara. Cinci masini au fost avariate. O femeie a fost ranita

Accident grav de circulatie pe strada Simion Barnutiu, la intersectia cu strada Samuil Micu. O soferita care a schimbat brusc directia de mers a lovit o masina pe care a proiectat-o in alte trei autoturisme care asteptau, in coloana, la semafor. O femeie aflata in unul dintre autoturismele din coloana a fost ranita, fiind transportata la spital."O femeie, in varsta de 31 de ani, a condus un autoturism pe strada Samuil Micu, iar la intersectia cu bulevardul Simion Barnutiu a intrat ... citește toată știrea