Aquatim va intrerupere furnizarea apei, in Masloc, Recas si Faget, in 30 ianuarie

Aquatim va intrerupere furnizarea apei, in Masloc Timis, in 30 ianuarie, pentru lucrari de spalare a retelei de distributie. La reluarea alimentarii cu apa in regim normal este posibil ca la robinete sa curga apa tulbure. Deoarece aceasta perturbare va fi de scurta durata, recomandam clientilor sa nu foloseasca apa in scopuri menajere, pana la limpezirea completa. Rugam, de asemenea, consumatorii sa ia masuri de stocare a unor cantitati de apa care sa le acopere necesarul pe perioada anuntata. ... citeste toata stirea