SCM Timisoara si-a aflat programul din play-off. Pana atunci mai are doua partide in Bucovina

TIMISOARA. Federatia Romana de Rugby a stabilit programul competitional pentru cea de-a doua jumatate a acestui an. SCM si-a asigurat calificarea in play-off, chiar daca mai are de disputat doua meciuri din sezonul regular, Grupa A, ambele in deplasare.Leii joaca sambata, la ora 11,00, cu CSM Suceava, in etapa a VII-a, ultima a sezonului regular, si luni, la ora 13.00, cu RC Gura Humorului (restanta din runda a VI-a), dupa care urmeaza faza secunda a campionatului, unde cel mai probabil pe