Cu mic cu mare, cetatenii comunei Ulmi s-au prins in Hora Unirii

In acest an , autoritatile comunei Ulmi au sarbatorit Ziua Nationala alaturi de cetateni, oferindu-le acestora un eveniment special.La prima ora a diminetii, edilul Bogdan Tita a fost prezent la slujba de pomenire , dupa care, alaturi de colegi din aparatul administrativ, a depus coroane la monumentul eroilor. Incepand cu ora 15:00, pe platoul primariei, coruri de copii sau voci preotesti au oferit momente emotionante de cantece patriotice si religioase si, cu mic, cu mare, s-au prins in Hora ... citeste toata stirea