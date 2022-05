Lucrarile la noul Ambulatoriu, in turatie maxima!

*Lucrarile la noua cladire a Ambulatoriului de Specialitate de la SJUT au un avans de 30 de zile fata de graficul anuntat! *"Toate cabinetele, salile de tratament, laboratoarele si saloanele vor avea dotari de ultima generatie", a precizat presedintele CJD, Corneliu Stefan*Proiectul Consiliului Judetean Dambovita, in valoare de peste 17.000.000 de lei, are in vedere o constructie de 2368 mp cu amprenta la sol de 512 mpLucrarile la noua cladire a Ambulatoriului de Specialitate al Spitalului ... citeste toata stirea