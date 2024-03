Minor de 17 ani implicat in furturi din doua locuinte

*Banuiti de furt calificat, plasati sub control judiciar pentru 60 de zile*In zilele de 16 si 18 martie a.c., politistii din cadrul Politiei Orasului Racari au fost sesizati de doi barbati, in varsta de 44 si 46 de ani, din municipiul Bucuresti, cu privire la faptul ca le-au fost sustrase mai multe bunuri din casele de vacanta pe care le detin in localitatea Ghimpati. In urma investigatiilor efectuate, politistii au identificat persoanele banuite de comiterea faptelor, respectiv doi tineri de ... citește toată știrea