O gasca de fete a bagat spaima in elevele din Gaesti. Le ataca din senin VIDEO

Rafuielile intre fete apar din ce in ce mai des in spatiul public. In Gaesti, o gasca formata din trei pustoaice a bagat spaima in elevele din oras. Victimele sunt abordate in diferite locuri si batute, fara niciun motiv. Asta a patit o fata de la Scoala "Serban Cioculescu" din Gaesti, care a picat in mana batauselor. Fata este lovita cu pumnii si picioarele si trasa de par. Cazul a intrat si in atentia politistilor de la IPJ Dambovita, care s-au sesizat din oficiu in urma aparitiei ... citeste toata stirea