O conducatoare auto aflata sub influenta alcoolului a fost implicata intr-un eveniment rutier soldat cu pagube materiale. In cursul zilei de ieri, politistii din cadrul Biroului Rutier au fost sesizati cu privire la producerea unui accident rutier soldat cu pagube materiale. Din verificarile efectuate, politistii au constatat faptul ca o femeie, de 37 ani, din municipiul Moreni, in timp ce conducea un autoturism pe bulevardul Mircea cel Batran catre Calea Domneasca, ar fi intrat in ... citeste toata stirea