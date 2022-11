TARGOVISTE: Parada, Oraselul lui Mos Craciun, targuri si numeroase surprize pentru cei mici

Si in acest an, administratia locala targovisteana a pregatit numeroase surprise pentru cei mici. Se apropie o perioada foarte frumoasa, pregatirile sunt in toi si surprizele vor fi pe masura asteptarilor. Astfel, in seara de 5 decembrie, ora 18:00, se va aprinde bradul si iluminatul festiv din municipiu, se vor deschide targurile de Craciun localizate atat in Piata Tricolorului cat si in Piata Mihai Viteazul, de unde nu vor lipsi standurile cu turta dulce, nuca, prune uscate, vin fiert, ... citeste toata stirea