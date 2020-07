Clasamentul ATP in tenis, calculat pentru 22 de luni, in loc de 52 de saptamani

In asteptarea unei reveniri la competitii in august, clasamentul, care functioneaza in mod traditional pe baza celor mai bune 18 rezultate inregistrate in 52 de saptamani, va acoperi acum o perioada de 22 de luni (martie 2019 - decembrie 2020), potrivit ATP.Clasamentul a fost inghetat incepand cu 16 martie 2020, la doar cateva zile dupa ce circuitul a fost suspendat din cauza pandemiei COVID-19.Clasamentul revizuit isi propune sa indeplineasca urmatoarele obiective cheie: ofera flexibilitate si corectitudine jucatorilor de la toate nivelurile, ofera stabilitate jucatorilor care nu pot sau prefera sa nu concureze in 2020 din cauza sanatatii si securitatii, furnizeaza un sistem care se poate adapta la modificarile ulterioare din calendar, daca este necesar, recompenseaza jucatorii care performeaza in urma reluarii circuitului, in 2020, si pastreaza principiul apararii punctelor saptamana de saptamana in 2021, mentinand mobilitatea jucatorilor in ierarhie.Printre elementele cheie ale sistemului revizuit de 22 de luni se numara urmatoarele:Clasamentul unui jucator va fi format din cele mai bune 18 rezultate inregistrate intre martie 2019 si decembrie 2020.Un jucator nu poate inregistra acelasi turneu de doua ori intre "cele mai bune 18 rezultate".De exemplu, un tenismen care a disputat Mutua Madrid Open in 2019 si joaca din nou la Madrid in 2020 va inregistra cel mai bun din aceste doua rezultate.Punctele castigate de un jucator in 2020 vor ramane in clasamentul sau timp de 52 de saptamani sau pana cand turneul in cauza va avea loc din nou, in 2021, oricare situatie se produce prima.Clasamentul revizuit al ATP va determina tenismenii calificati la Turneul Campionilor din 2020.Insa punctele obtinute la finala sezonului din 2019 (ca un al XIX-lea turneu suplimentar) nu vor conta pentru calificarea unui jucator la editia din acest an, asigurand conditii de egalitate pentru toti sportivii.Modificarile temporare ale clasamentului au fost facute in consultare cu cele patru turnee de Grand Slam si cu ITF. In cazul in care sezonul 2021 va fi afectat de Covid-19, vor fi luate in considerare ajustari suplimentare in clasament.Circuitul profesionist de tenis masculin (ATP) se va relua la 14 august, la Washington, cu un turneu de 500 de puncte.