Medvedev a castigat turneul de la Paris

Medvedev l-a invins in finala pe germanul Alexander Zverev, numarul 7 mondial si cap de serie 4, scor 5-7, 6-4, 6-1, in doua ore si 7 minute.Pentru Danil Medvedev este al treilea trofeu ATP Masters 1000, dupa cele obtinute in 2019 la Shanghai si la Cincinnati.Medvedev este al patrulea rus care triumfa la Paris, dupa Marat Safin (2000, 2002, 2004), Nikolai Davidenko (2006) si Karen Hacianov (2018)