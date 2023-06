Marius Copil (80 ATP), cel mai bine cotat jucator de tenis al Romaniei, a suferit cea mai rusinoasa infrangere a carierei in meciul cu Benjamin Lock (546 ATP) din primul tur al Grupei a II-a, Zona Europa Africa, din Cupa Davis.

Intalnirea dintre Romania si Zimbabwe a inceput cu un rezultat socant, Marius Copil fiind invins de Benjamin Lock cu 6-4, 7-5.

Sportivul nostru a avut o evolutie lamentabila, a gresit enorm si a aratat multe momente de nervozitate in fata unui adversar mult mai slab cotat.

Benjamin Lock a crescut in SUA, dar incepand cu 2014 reprezinta Zimbabwe in competitiile internationale.

El nu are nicio performanta notabila in cariera, ocupa locul 546 la simplu si are doar 7 puncte ATP acumulate.

Evolueaza in general in turnee foarte mici, iar anul acesta a castigat din tenis doar 1.263 de dolari.

Tot astazi, in confruntarea din Cupa Davis mai este programat si meciul dintre Dragos Dima (327 ATP) si Tanyi Garanganga (449 ATP).

Sambata, de la ora 12, primii pe teren intra jucatorii de dublu, Horia Tecau si Florin Mergea pentru Romania, respectiv fratii Benjamin si Courtney Lock, pentru Zimbabwe.

In fine, Marius Copil - Takanyi Garanganga si Dragos Dima - Benjamin Lock sunt ultimele doua partide ale zilei de sambata.

C.S.