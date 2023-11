Anuntul care a starnit stupoare in tenisul feminin: "O jucatoare de top se retrage in luna octombrie"

Un anunt facut de postul de televiziune care transmite meciurile de la US Open in America a starnit stupoare in tenisul feminin.

Mary Carillo, comentatoarea CBS, a anuntat in timpul unui meci ca "Na Li se va retrage dupa China Open din luna octombrie".

Spusele comentatorului de la CBS au starnit un val urias in China. Site-ul care a publicat asa-zisa stire a inregistrat 7,3 milioane de afisari intr-un timp record, multi chinezi cerand lamuriri.

In cele din urma, agentul lui Na Li, Max Eisenburg, a negat ca jucatoarea din China se va retrage.

In acest moment, Na Li este accidentata si a ratat turneele din America.

Profitand de accidentarea lui Na Li, Simona Halep a urcat pe locul doi in clasamentul WTA.

C.S.

