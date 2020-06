Bianca Andreescu vrea sa devina cea mai buna jucatoare de tenis din istorie

Ziare.

Chris Evert, Serena Williams si Margaert Court au castigat in cariera 18, 23, respectiv 24 de tiluri de grand slam.Bianca Andreescu se bucura de reluarea circuitului feminin de tenis si spera sa-si apere trofeul castigat anul trecut la US Open."Nu credeam ca tenisul va reveni atat de curand pentru ca este un sport international, dar, sincer, sunt super-fericita sa ma intorc acolo si sper sa-mi apar titlul.Stiu ca toti cei implicati vor face tot posibilul sa-i pastreze pe toti cat mai in siguranta. Uitandu-ne la toate celelalte sporturi, cred ca a venit timpul ca tenisul sa revina", a mai spus ea.US Open se va desfaura la datele stabilite, 31 august - 13 septembrie, fara spectatori. Din cazua pandemiei de coronavirus, tenisul a fost suspendat din martie si se va relua in august.