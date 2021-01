Tenismenul Christian Harrison, amendat cu 3.000 de dolari pentru ca a refuzat sa ofere un interviu pe teren

Harrison a reusit sambata prima sa victorie contra unui jucator de Top 50, dupa ce l-a invins pe chilianul Cristian Garin cu 7-6 (3), 6-2. El a decis sa nu-si puna masca dupa partida si a declinat invitatia pentru un scurt interviu pe teren.Pe retelele de socializare, americanul de 26 ani si-a manifestat recent opozitia contra purtarii mastilor de protectie: "Sunt destul de sanatos sa joc meciuri de trei ore. Dar sunt un pericol absolut pentru siguranta daca merg fara masca intr-un restaurant".Intr-un comunicat, ATP a precizat ca "Harrison a fost amendat cu 3.000 dolari pentru ca a declinat interviul de pe teren in urma victoriei lui de sambata din turul al doilea asupra lui Cristian Garin".Americanul a atins prima sa semifinala la un turneu ATP, dupa ce l-a invins luni pe Gianluca Mager cu 7-6 (2), 6-4. El a purtat insa masca la interviul de pe teren si mai tarziu a explicat pe Instagram ca nu a fost avertizat ca este obligatoriu s-o poarte la interviurile TV. El a adaugat ca un supervizor ATP i-a spus ca amenda va fi anulata daca va face apel si promite ca respecta regulile turneului, chiar daca nu este de acord cu ele."Nu este sanatos sa porti masca in conditii de caldura torida mai mult timp decat este absolut necesar dupa un meci dur. Am avut impresia ca este ceva optional. Nu mi s-a spus ca as putea fi amendat. Mi s-a cerut sa fac un interviu dupa meci cu aceeasi persoana la o televiziune si am fost de acord, dar nu a trebuit sa port masca. Nu este vorba de despre siguranta sa porti masca pentru TV si sa vorbesti la microfon fara nimeni in jurul tau. Nu sustin purtarea mastii de dragul televiziunii", a scris Harrison pe contul sau de Instagram.Citeste si: Publicul nu va avea acces la Capitoliu in timpul investirii lui Biden