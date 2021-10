Tatăl Emmei Răducanu, în tribune la Transylvania Open! Ce meci a urmărit FOTO

Ion Răducanu a venit la Cluj-Napoca alături de fiica ei, Emma.

Tatăl Emmei Răducanu a venit cu fiica sa la Cluj. Cei doi au urmărit din tribune partida Simonei Halep cu Gabriela Ruse.

După ce Emma va termina turneul de la Cluj, ei vor merge la București la bunica jucătoarei.

"Vreau să o văd pe mamaie", a declarat Emma. Ea va evolua împotriva Anei Bogdan în optimi.

Emma Raducanu watching Simona vs Gabi together with her father 👀#TO2021 pic.twitter.com/NNYdWERKoO