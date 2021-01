A rupt blestemul? Tenismenul Marius Copil, prima victorie dupa un an

Copil s-a impus dupa un meci de doua ore si noua minute si a obtinut, astfel, prima victorie dupa un an. Acest succes ii aduce romanului un premiu de 440 de euro si un punct ATP.El va evolua pentru un loc pe tabloul principal cu francezul Tristan Lamasine, locul 249 ATP.Anterior, Marius Copil a castigat ultimul meci in ianuarie 2020, cand s-a impus, cu scorul de 3-6, 7-6 (1), 7-6 (8), in fata taiwanezului Tung-Lin Wu, in primul tur al calificarilor Australian Open In acest an, la Australian Open, Copil a pierdut in primul tur al calificarilor Citeste si: FC Botosani a dat de pamant cu Dinamo. Victorie la patru goluri diferenta a moldovenilor