VIDEO Gestul lipsit de fair-play al rusului finalist de la Australian Open

Dincolo de performanta sportiva, Medvedev a iesit in evidenta si prin ceea ce a facut la meciul cu sarbul Filip Krajinovic (28 de ani), locul 33 ATP ).Dupa ce a dominat in primele doua seturi, rusul a devenit nervos si a comentat intruna fiind nemultumit de jocul sau, dupa ce sarbul l-a egalat. In setul patru, cand Krajinovic conducea cu 4-1, intre rus si antrenorul sau, francezul Gilles Cervara (40 de ani), a avut loc un conflict. Medvedev a facut un gest dezaprobator cu mana dreapta catre loja si a exclamat ceva in franceza, iar Cervara s-a enervat si a plecat din tribune."Inainte sa plece a spus ca e sigur ca voi castiga si ca ma lasa singur ca sa fiu mai calm", a spus Medvedev dupa meci despre antrenorul sau.Meciul s-a terminat cu scorul de 6-3, 6-3, 4-6, 3-6, 6-0, iar Medvedev a terminat partida fara antrenorul sau pe margine.Finala Australian Open dintre Novak Djokovici si Daniil Medvedev este programata duminica.