Prezente de top la turneul de tenis organizat de antrenorul Serenei Williams

Dupa belgianul David Goffin (10 ATP), alti doi jucatori din Top 10 si-au confirmat astfel prezenta la aceasta competitie, care va debuta pe 13 iunie in Franta.Alaturi de cei trei, la turneu vor mai lua parte francezii Lucas Pouille, Benoit Paire si Richard Gasquet, canadianul Felix Auger-Aliassime, australianul Alexei Popyrin si germanul Dustin Brown.Mai ramane un singur nume de dezvaluit pentru a cunoaste tabloul complet al acestui turneu. Conform organizatorilor, este vorba de un alt membru al Top 10 ATP.Patrick Mouratoglou a anuntat in aprilie lansarea unui turneu independent, la academia sa de tenis din Nisa, fara spectatori, iar in fiecare weekend vor avea loc 10 meciuri, timp de cinci saptamani, care vor fi transmise live.